Эксперт Сорокин: Молдавия отменой безвиза во вред себе выбирает стандарты ЕС

Шаг может привести к снижению потока туристов и деловых контактов, что, в свою очередь, окажет давление на бюджет страны и сферу услуг, объяснил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Молдавия отказом от безвизового режима с Таджикистаном и Киргизией во вред себе адаптируется к стандартам Евросоюза. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

Ранее Молдавия отказалась от безвизового режима с Таджикистаном и Киргизией после денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан СНГ по территории его участников, подписанного в Бишкеке 9 октября 1992 года. Этот шаг станет частью более широкой инициативы по выходу из некоторых многосторонних договоров, заключенных в рамках СНГ.

"С точки зрения анализа данный шаг можно рассматривать как часть более масштабной политики Молдавии по адаптации своего законодательства к нормам и стандартам Европейского союза. Однако с экономической и прагматической точки зрения такие изменения могут иметь негативные последствия для страны. В частности, введение визового режима с Таджикистаном и Киргизией может привести к снижению потока туристов и деловых контактов, что, в свою очередь, окажет давление на бюджет страны и сферу услуг", - сказал Сорокин.

Кроме того, следует учитывать, добавил он, что подобные действия со стороны Молдавии "могут вызвать зеркальные меры со стороны упомянутых государств, что еще больше усложнит ситуацию и приведет к дополнительным экономическим издержкам".

"Таким образом, решение о денонсации соглашения о безвизовых поездках можно рассматривать как рискованный шаг, который может иметь непредвиденные и негативные последствия для экономики и социальной сферы Республики Молдова", - добавил эксперт.

В феврале 2023 года прозападное правительство Молдавии объявило о планах денонсации свыше 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Ранее кабмин завершил процедуры выхода из более чем полусотни соглашений. Как уточнял глава МИД Молдавии Михай Попшой, Кишинев не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках СНГ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в содружестве, в то же время заявив о стремлении покинуть СНГ.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию в ЕС и отказалась участвовать в саммитах содружества.