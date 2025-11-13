Премьер Японии призвала ввести систему регистрации иноагентов

Токио намерен реагировать на различные вызовы, подрывающие демократию, отметила Санаэ Такаити

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о необходимости принятия закона о борьбе со шпионажем, а также введения системы регистрации иностранных агентов.

"Еще во время избирательной кампании на выборах главы [Либерально-демократической партии] я выступала за принятие закона о предотвращении шпионажа", - сказала она в ходе заседания бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

"Речь идет о [предотвращении] операций со стороны иностранных сил. Мы намерены обеспечить стабильность японского общества и реагировать на различные вызовы, подрывающие демократию", - добавила Такаити.

Кроме того, премьер выступила за внедрение системы регистрации иностранных агентов.

"Это также касается и экономики, поэтому я бы хотела рассмотреть меры по защите Японии, включая систему регистрации иностранных агентов", - отметила глава правительства.