WP: военные США не понесут ответственность за удары по лодкам у Венесуэлы

По данным газеты, в секретной записке Минюста страны говорится, что Соединенные Штаты находятся в состоянии вооруженного конфликта, не имеющего международного значения

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Juan Carlos Hernandez

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Американские военнослужащие, участвующие в борьбе с наркокартелями у берегов Венесуэлы, не будут подвергаться судебному преследованию. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Издание ссылается на секретную служебную записку Министерства юстиции США, в которой говорится, что американцы не будут нести ответственность за удары по катерам, на которых, как заявляет Пентагон, перевозятся наркотики. В статье указано, что данную записку подготовил юридический совет Минюста еще летом. В 50-страничном документе утверждается, что США "находятся в состоянии вооруженного конфликта, не имеющего международного значения", в котором Соединенные Штаты участвуют в соответствии с определенными законом президентскими полномочиями, и, следовательно, нанесение ударов является допустимым с точки зрения национального законодательства.

"Приказы о нанесении ударов [по лодкам] были отданы в соответствии с законами о вооруженном конфликте, поэтому являются законными приказами. Военнослужащие юридически обязаны выполнять законные приказы, поэтому не подлежат судебному преследованию за выполнение законных приказов", - цитирует издание представителя Минюста США.

С сентября ВС США в регионе потопили не менее 20 лодок, в результате чего погибли 76 человек. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тысяч военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.