Эксперт Ван: КНР может усилить координацию с РФ из-за ядерных испытаний США

По мнению декана Института финансовых исследований "Чунъян" при Народном университете Китая, соответствующие планы Соединенных Штатов окажут глубокое влияние на глобальную стратегическую стабильность

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Китай может пойти на углубление координации с Россией на фоне заявлений США о намерении возобновить ядерные испытания. Такое мнение высказал ТАСС декан Института финансовых исследований "Чунъян" при Народном университете Китая Ван Вэнь.

"Для Китая это нарушит сложившуюся за последние 30 лет молчаливую договоренность с США о замораживании ядерных испытаний, вынуждая Китай пересмотреть темпы модернизации своих ядерных сил. Это подтолкнет Китай к стратегическому реагированию и возобновлению испытаний, что, в свою очередь, будет способствовать модернизации ядерной промышленности. Однако Китай четко заявил о необходимости соблюдать мораторий на ядерные испытания, поэтому он может лишь призвать США прекратить испытания и осуществить ограниченное противодействие через углубление координации с Россией", - полагает эксперт.

По его мнению, соответствующие планы США окажут глубокое влияние на глобальную стратегическую стабильность. Для России, считает эксперт, возрастет давление в сфере геополитической безопасности, что может вынудить Москву пойти на возобновление испытаний из-за угрозы со стороны НАТО на западной границе и необходимости противостоять развертыванию американских систем ПРО в Японии и Южной Корее.

"В целом, пространство для углубления стратегического взаимодействия между Китаем и Россией расширяется, а цепная реакция в сфере региональной безопасности обостряется. Решение США возобновить ядерные испытания по своей сути является продолжением мышления времен холодной войны и попыткой укрепить глобальную гегемонию через технологическое превосходство", - считает Ван Вэнь.

В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Он не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.