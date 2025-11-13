Politico: Киев может остаться без денег в феврале

По информации газеты, это произойдет, если Евросоюз не сможет договориться о выделении Украине "репарационных кредитов" за счет изъятия замороженных российских активов

© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Украина может уже в феврале истощить запасы бюджетных средств, если Евросоюз не сможет договориться о выделении Киеву "репарационных кредитов" за счет изъятия замороженных российских активов. Об этом пишет издание Politico.

"Украина столкнется с кризисом финансирования, когда 2025 год сменится 2026 годом, и она на пути к тому, чтобы остаться без денег в феврале, если только Бельгия не прекратит блокировать дерзкий план по выдаче 140 млрд евро репарационных кредитов, используя замороженные активы Банка России, которые хранятся в депозитарии в Бельгии", - пишет издание.

Ранее Politico писало, что проблемы с финансированием бюджета у Украины могут возникнуть лишь к апрелю 2026 года. В статье не уточняется, в связи с чем издание изменило прогноз. Бельгия в октябре заблокировала инициативу по изъятию замороженных российских активов, сославшись, помимо прочего, на необходимость гарантий, что в будущем ей не придется в одиночку выплачивать компенсацию России. Лидеры стран Евросоюза планируют обсудить вопрос вновь на следующем саммите в декабре, но по мере его приближения "есть лишь немного признаков, что чиновники ЕС и правительство Бельгии могут выйти из патовой ситуации", пишет издание.

Поскольку США приостановили финансовую поддержку Киева, Евросоюзу придется самостоятельно искать решение проблемы, говорится в публикации. "Если не будет репарационных кредитов, то кажется крайне маловероятным, что страны-члены [ЕС] согласятся вместо этого прибегнуть к государственными заимствованиям", - пишет газета. Поэтому в конечном итоге средства для поддержки Украины придется искать "коалиции желающих", при этом делать это нужно будет на фоне политической нестабильности в стране и коррупционного скандала.