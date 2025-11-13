FT: G20 не примет совместное заявление на саммите в ЮАР

По данным издания, делегации стран-участниц планируют использовать саммит для двусторонних встреч и координации позиций в вопросе торговли и борьбы с изменением климата

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20), скорее всего, не примут совместное заявление на саммите в Йоханнесбурге, который пройдет 22-23 ноября. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного чиновника.

"Для G20 настало время спячки", - сказал собеседник издания.

По его словам, делегации стран-участниц не ожидают принятия совместного заявления. Они планируют использовать саммит для двусторонних встреч и координации позиций в вопросе торговли и борьбы с изменением климата, утверждает чиновник.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в сети Truth Social сообщил, что представители Соединенных Штатов не поедут в Йоханнесбург на саммит G20. Он назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его мнению, подвергается насилию. Ранее планировалось, что делегацию США на саммите G20 в Йоханнесбурге возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Сейчас он отменил также и свой визит в Кению, который планировался на конец ноября.

Согласно полученной ТАСС информации, США на саммите в Йоханнесбурге будет, скорее всего, представлять поверенный в делах посольства Соединенных Штатов в ЮАР. По завершении саммита председательство в G20 перейдет от ЮАР к США. Трамп уже сообщил, что в 2026 году саммит "двадцатки" пройдет во Флориде.