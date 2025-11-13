Politico: коррупционный скандал осложняет Киеву поиск поддержки

Источник издания считает, что Запад продолжит финансовую и военную поддержку, поскольку Украина для них "слишком значима, чтобы дать ей потерпеть крах"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Разразившийся на Украине коррупционный скандал осложняет для Киева работу по поиску финансовой поддержки со стороны стран Запада. Об этом пишет издание Politico.

"Это произошло очень некстати, в тот момент, когда Брюсселю нужно принять решение о дополнительном финансировании для Киева. Это создает для украинцев огромные проблемы в том, что касается попыток убедить западных союзников продолжать финансирование. И это дополнительные аргументы для тех в стане MAGA (Make America Great Again, движение сторонников президента Дональда Трампа - прим. ТАСС) и тех в Центральной Европе, венгров например, кто задается вопросом, зачем они это делают (поддерживают Украину - прим. ТАСС)", - сказал изданию неназванный иностранный советник правительства Украины.

В свою очередь бывший украинский чиновник также на условия анонимности выразил мнение, что Запад продолжит финансовую и военную поддержку, поскольку Украина для них "слишком значима, чтобы дать ей потерпеть крах". Но при этом Брюссель будет за закрытыми дверями более откровенно выражать свое недовольство и более крепко увязывать будущие совместные проекты с реформами, добавил собеседник издания.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у главы Минюста, ранее министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров из квартиры Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.