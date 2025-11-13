Полиция Таиланда подтвердила задержание россиянина по запросу США

Отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий указал, что речь идет о "35-летнем хакере мирового класса"

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 13 ноября. /ТАСС/. Королевская полиция Таиланда подтвердила задержание россиянина на острове Пхукет по запросу США в связи с ведением хакерской деятельности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в полиции провинции Пхукет.

"Задержанный хакер является гражданином России", - сказал собеседник агентства.

Полицейский отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD) в распространенном ранее заявлении указал, что речь идет о "35-летнем хакере мирового класса, который ранее атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США". Таиландская киберполиция отметила, что подозреваемый приехал в Таиланд 30 октября и проживал в провинции Пхукет. В ходе совместной с Федеральным бюро расследований США операции у задержанного были изъяты "ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки для проведения технологической экспертизы".

"Ему было предъявлено обвинение в том, что он является лицом, запрашиваемым другой страной для экстрадиции в соответствии с законом об экстрадиции 2008 года", - указали в TCSD.

"Совместная операция властей Таиланда и ФБР США позволит наладить сотрудничество в предотвращении и пресечении технологических преступлений. Этот вопрос теперь включен в глобальную повестку дня совместных мероприятий по решению этой проблемы", - добавили в таиландской киберполиции.