МИД ФРГ: для поддержки Запада Киеву надо бороться с коррупцией

Глава ведомства Йоханн Вадефуль заверил Украину в военной поддержке со стороны Германии

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Украину решительнее бороться с коррупцией, в то же время заверив Киев в военной поддержке со стороны ФРГ.

"Решительная борьба с коррупцией на Украине необходима для того, чтобы поддержка со стороны Запада оставалась убедительной", - заявил Вадефуль на встрече министров иностранных дел стран Группы семи в Канаде. Его слова приводит телеканал N-tv. "В этом мы поддерживаем Украину и независимые органы", - подчеркнул глава МИД Германии.

В среду официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что правительство Германии обеспокоено сообщениями о коррупционном скандале на Украине, однако это пока не повлияет на выплаты Киеву со стороны Берлина.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, известного как "кошелек" Владимира Зеленского, экс-министра энергетики и отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Украинские СМИ сообщали, что обвинения предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.

В среду премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи со скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке с постов Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.