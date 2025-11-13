Китай призвал G7 не политизировать вопросы экономики

Также нужно оставить в прошлом "мышление времен холодной войны", указал официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Китай призывает страны "Группы семи" (G7) отказаться от политизации и вепонизации торгово-экономических вопросов, а также мышления времен холодной войны. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя совместное заявление глав внешнеполитических ведомств G7.

"В совместном заявлении глав МИД стран G7 в очередной раз проигнорированы факты, допущены подмена понятий, преднамеренные клевета и дискредитация в адрес Китая, а также грубое вмешательство в его внутренние дела <...>. Факты доказали, что так называемые избыточные производственные мощности и нерыночное поведение КНР являются ложью, не заслуживающей опровержения. Страны "Группы семи" должны прекратить политизировать и вепонизировать торгово-экономические вопросы, чтобы не подрывать международную торгово-экономическую систему и глобальную конкуренцию", - отметил он.

Официальный представитель МИД КНР также призвал страны G7 "признать реальную картину событий и отказаться от мышления времен холодной войны".