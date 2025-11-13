Зеленский: выживание Украины зависит от нового финансирования союзников

Владимир Зеленский назвал важным решение о выделении Киеву "репарационных кредитов" за счет изъятия замороженных российских активов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Украина сможет выжить только благодаря новому финансированию от западных партнеров, в частности если Евросоюз договорится о выделении Киеву "репарационных кредитов" за счет изъятия замороженных российских активов. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

Зеленский ожидает, что Евросоюз все же "примет это решение". "В противном случае нам придется искать альтернативу, это вопрос нашего выживания. Поэтому нам это очень нужно. И я рассчитываю на партнеров", - сказал он.

Зеленский дал интервью Bloomberg вечером в среду, при этом в опубликованном утром фрагменте ничего не говорится про скандальное коррупционное дело на Украине, которое напрямую связано с соратником Зеленского бизнесменом Тимуром Миндичем.

Ранее издание Politico отметило в своей статье, что Украина уже в феврале может истощить запасы бюджетных средств, если Евросоюз не примет решение об экспроприации активов РФ. 10 ноября представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари в очередной раз повторил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия "еще продолжает работу" над своими предложениями по привлечению финансовых средств для киевского режима, но "приоритетным решением" она продолжает считать "вариант, основанный на использовании замороженных активов РФ".

Посол России в Бельгии Денис Гончар в свою очередь заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, которой будет прикрыта экспроприация активов РФ, это будет воровством. Он предупредил, что ответные действия России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".