Турция приостановила полеты С-130 до завершения расследования авиакатастрофы

После проведения технических осмотров и проверок полеты самолетов, прошедших осмотры, возобновят, сообщили в военном ведомстве республики

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции приостановило полеты военно-транспортных самолетов С-130 до завершения расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы в Грузии. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве республики.

Читайте также

Без сигнала о бедствии. В Грузии разбился турецкий военный самолет

"Полеты наших самолетов приостановлены с 12 ноября в качестве меры предосторожности. После проведения всех технических осмотров и проверок полеты прошедших их самолетов [С-130] будут возобновлены", - отметили в Минобороны Турции.

В военном ведомстве также заявили, что разбившийся самолет недавно проходил техническое обслуживание. "При проверке истории технического обслуживания упавшего самолета было установлено, что он был модернизирован компанией Erciyes Aviyonik, плановое техническое обслуживание фюзеляжа, двигателя и воздушных винтов проводилось своевременно, последнее - в период с 11 сентября по 12 октября 2025 года", - сообщили в военном ведомстве.

"Нет старых самолетов, есть самолеты, которые не обслуживаются. Обслуживание указанных самолетов регулярно осуществляется нашей страной. Самолеты C-130 в настоящее время активно используются более чем в 70 странах", - заявили в МО. На вооружении турецкой армии состоят 18 самолетов С-130 разных модификаций.