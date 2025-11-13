Главу Русской общины пустили в парламент Молдавии

Людмила Лащенова несколько часов прождала у входа в здание

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Русской общины Молдавии Людмила Лащенова сообщила, что парламент Молдавии под давлением общественности все же пропустил ее на заседание, на котором рассматривается вопрос о ликвидация Русского дома в Кишиневе.

"После долгих согласований меня все же пропустили в зал заседаний парламента. Надеюсь, что мне дадут сказать слова в защиту Русского дома", - сказала ТАСС Лащенова. Она несколько часов прождала у входа в здание парламента, однако секретариат отказался ее впустить. После вмешательства депутатов от Партии социалистов Республики Молдова и широкого освещения инцидента в СМИ секретариат изменил свое решение.

87-летняя Лащенова является подписантом Декларации о независимости Молдавии и кавалером Ордена Республики.