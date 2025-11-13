США раскритиковали решение Британии построить АЭС с реакторами Rolls-Royce

Администрации президента Соединенных Штатов настаивала на выборе американского производителя Westinghouse

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании объявило о строительстве на севере Уэльса - на острове Англси - первой в королевстве мини-АЭС с тремя малыми модульными реакторами по технологии Rolls-Royce. Однако Лондон сразу же столкнулся с негативной реакцией администрации президента США Дональда Трампа, которая настаивала на выборе американского производителя Westinghouse, сообщила газета The Guardian.

В заявлении американского посла в Соединенном Королевстве Уоррена Стивенса отмечается, что США "крайне разочарованы подобным решением, не в последнюю очередь потому, что существуют более дешевые, быстрые и уже одобренные варианты поставки чистой и безопасной энергии", касающиеся этого же места. По словам дипломата, Лондону следует выбрать "другой путь" в отношении Уэльса и Вашингтон "с нетерпением ждет скорых решений по крупномасштабным ядерным проектам".

Один из отраслевых экспертов назвал это заявление "невероятным".

В прошлом месяце американская администрация, как указывает издание, подписала с Westinghouse, которая испытывала финансовые трудности, соглашение на сумму $80 млрд о строительстве нескольких аналогичных более крупных реакторов, предложенных для АЭС на Англси. В соответствии с условиями этого соглашения, Белый дом в конечном счете может получить долю в компании.

Хотя вмешательство посла вряд ли изменит решение по поводу АЭС в Уэльсе, оно, как полагает The Guardian, может оказать давление на британские власти, вынудив их выбрать Westinghouse, если они все же решатся на строительство крупных реакторов.

Неожиданно на сторону американцев стал британский профсоюз Unite, представляющий интересы части работников атомной отрасли. Генеральный секретарь объединения Шарон Грэм заявила, что строительство трех реакторов меньшего размера вместо одного более крупного было бы ошибкой, поскольку это не позволит максимально увеличить количество рабочих мест для британских работников. "Отказ от поддержки строительства гигаваттной АЭС в Уэльсе станет огромной упущенной возможностью для обеспечения энергетической безопасности Великобритании", - подчеркнула Грэм.