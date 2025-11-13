Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана на три года

Обычно он вводит их сроком на 10 лет

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, обвиняемых в коррупции.

Согласно указу, опубликованному на сайте Зеленского, санкции введены на три года, хотя обычно он вводит их сроком на 10 лет.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что кабмин вносил предложение ввести санкции на 10 лет, однако Зеленский решил сократить срок до 3 лет. Миндича называют другом и "кошельком" Зеленского.