Bloomberg: сотрудники Starbucks планируют забастовку в 40 городах США

Как ожидается, участие примут более 1 тыс. сотрудников из 65 кофеен, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники американской сети кофеен Starbucks с 13 ноября могут провести волну забастовок как минимум в 40 городах США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, профсоюз Workers United, представляющий интересы работников Starbucks, планирует провести забастовку в не менее чем 40 городах США, включая Нью-Йорк, Даллас, Миннеаполис, Филадельфию и Сиэтл. Как ожидается, участие примут более 1 тыс. сотрудников из 65 кофеен. Также они могут продлить протесты, если не будет достигнут прогресс в заключении профсоюзного договора и урегулировании правовых споров.

Starbucks отрицает какие-либо правонарушения и обвиняет профсоюз в отказе от переговоров.

Как передает агентство, забастовка приурочена к ежегодной акции Starbucks "День красной чашки", в рамках которой компания привлекает клиентов, раздавая многоразовые стаканчики с праздничной тематикой.

В апреле члены профсоюза Workers United проголосовали за отклонение последнего предложения Starbucks. Делегаты заявили, что оно неудовлетворительно, поскольку гарантировало лишь ежегодное повышение зарплаты не менее чем на 2% и не предоставляло сотрудникам достаточное количество рабочих часов для получения льгот. Компания объявила, что предлагает лучшую работу в розничной торговле.