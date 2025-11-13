В Литве заявили о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией

По словам премьера республики Инги Ругинене, Рига и Таллин готовы солидаризироваться по этому вопросу

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Рига и Таллин готовы по примеру Вильнюса закрыть автодорожную границу с Белоруссией. Об этом заявила журналистам литовский премьер Инга Ругинене.

"От Латвии и Эстонии мы получили заверения в том, что если белорусский режим будет продолжать атаковать нас (гибридными действиями - прим. ТАСС) и ситуацию нормализовать не удастся, они готовы солидаризироваться и закрыть границу", - утверждала глава правительства.

29 октября Литва закрыла автодорожную границу с Белоруссией. Вильнюс заявил, что такой режим будет действовать месяц. Поводом для закрытия стала воздушная контрабанда - переброска через границу с территории Белоруссии более дешевых сигарет, что создает угрозу безопасности гражданской авиации. В течение месяца Вильнюсский международный аэропорт пришлось закрывать семь раз.