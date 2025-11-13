DH: бельгийцы больше не верят в "русскую угрозу" неизвестных БПЛА

Газета в статье цитирует популярные в соцсетях мнения, что сведения о беспилотниках - это фейки

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Бельгийцы после месяца интенсивной медийной кампании "о неизвестных, но, вероятно, русских беспилотниках" над страной все меньше склонны верить, что за этими инцидентами стоит РФ, и все больше подозревают в организации этой кампании сторонников милитаризации Бельгии. Такое признание содержится в материале газеты DH "Русская угроза дронов: почему бельгийцы в нее не верят?", помещенном на первой странице издания.

Газета цитирует популярные в соцсетях мнения, что сведения о БПЛА - это фейки. Их цель - заставить бельгийцев поверить, что "все дело в России". Издание указывает, что "нет никаких доказательств полетов дронов". В связи с этим бельгийцы "все больше и больше ставят под сомнение факты" пролетов БПЛА "над критическими объектами, видя в этом медийные и политические манипуляции", указывает DH. По ее словам, с момента пандемии коронавируса "доверие к государственным институтам размывается, питая климат подозрительности и теорий заговоров".

Издание также приводит комментарий главного источника сообщений об "угрозе дронов" над Бельгией - министра обороны страны Тео Франкена: "По мнению яростного меньшинства, это все просто придумано, чтобы оправдать военные бюджеты. Это нелепость". При этом сам Франкен является автором плана по выделению €34,2 млрд бюджетных средств на ускоренную милитаризацию Бельгии в ближайшие годы.

Ложная дискуссия

Как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС бельгийский независимый эксперт Татиана Хатими, по мере роста недоверия в обществе в Бельгии к историям про дроны, ни одного из которых за истекший месяц никто так и не сбил, дискуссия в СМИ "плавно уводится в искусственном направлении: обсуждается надуманный вопрос, соответствуют ли действительности истории про дроны вместо реального - кто за ними стоит".

При этом эксперт обращает внимание, что недостатка в инцидентах с дронами в Бельгии не было и в прошлом году, просто тогда на них было невыгодно обращать внимание. Как свидетельствует публикация в газете Brussels Times от 1 октября 2025 года, в которой приводится официальная статистика, в Бельгии в 2024 году зафиксирована 31 тысяча полетов БПЛА близ важных инфраструктурных объектов, что соответствует примерно 85 случаям в день. В той же статье констатируется, что внятных единых правил, регулирующих использование или приобретение беспилотников в Бельгии, не существует, несмотря на широкую продажу и доступные цены дронов.

Позиция России

Как ранее заявили в российском посольстве, Москва не имеет никакого отношения к полетам беспилотников в воздушном пространстве Бельгии, у нее нет для этого ни поводов, ни интересов. В дипмиссии подчеркнули, что единственно правильной моделью поведения в подобных ситуациях должно быть не разжигание страстей и не "мегафонная" дипломатия, а налаживание контактов и взаимодействия по линии профильных ведомств", к которому Россия готова.

Комментируя публикации в бельгийских СМИ со ссылкой на анонимные источники о возможной "причастности" РФ к полетам неопознанных беспилотников в Бельгии, в посольстве отметили, что "официальными властями Бельгии прямые обвинения в адрес России не выдвигались", "речь идет о предположениях в духе "highly likely" (принцип "весьма вероятно" - прим. ТАСС)".