В коррупционном деле на Украине появился производитель ракеты "Фламинго"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Центр противодействия коррупции Украины сообщил о связи участников коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича с получателями бюджетов Минобороны, в частности один из фигурантов дела Игорь Фурсенко является администратором в фирме - производителе новой украинской ракеты "Фламинго" Fire Point.

При этом ведомство особо отмечает, что компания Fire Point является одним из крупнейших получателей бюджетных средств Минобороны. "Как же так получилось, что человек Миндича попал на должность администратора Fire Point? Большая загадка. Примечательно, что сегодня европейское издание Politico сообщило, что НАБУ вскоре проведет рейды против коррупции в Министерстве обороны. Поэтому скоро мы можем узнать, насколько "случайно" Fire Point получил 10% оборонных закупок страны", - говорится в сообщении.

При этом, по данным СМИ, конечным бенефициаром Fire Point может быть именно Миндич, хотя официальным владельцем фирмы значится Егор Скалига, а совладельцем является главный инженер фирмы Денис Штилерман.

В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил в Telegram-канале, что еще одним возможным совладельцем компании может быть давний друг Миндича Игорь Хмелев, который также фигурирует в записях НАБУ под прозвищем Шмель. Кроме того, по информации Железняка, компании Fire Point активно содействует глава офиса Зеленского Андрей Ермак. "Ну, может, тоже просто совпадение. Еще одно", - отметил депутат.

Ранее в САП заявили, что Миндич вмешивался в оборонную сферу, имел влияние на экс-главу военного ведомства, нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Украинская журналистка Татьяна Николаенко из "Украинской правды" заявила, что Миндич влиял на Умерова, чтобы обеспечить закупку бракованных бронежилетов у своей фирмы "Миликон". Уже в четверг издание Politico со ссылкой на источники, близкие к коррупционному расследованию по делу Миндича сообщило, что НАБУ вскоре может прийти с обысками в Минобороны Украины.

Схема Миндича

10 ноября независимые от офиса Зеленского ведомства - НАБУ и САП - объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, - Германа Галущенко, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения по этому делу были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, которого также называют человеком из ближнего окружения Зеленского.