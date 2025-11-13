В Раде заявили о потере контроля Зеленским из-за коррупционного скандала

По словам парламентария Алексея Гончаренко, теперь в партии "Слуга народа" не хватает голосов, чтобы поддержать проект бюджета на 2026 год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский теряет контроль над Верховной радой после раскрытия крупной коррупционной схемы во главе с его другом и бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В Раде большинство голосов принадлежит партии Зеленского "Слуга народа", что позволяет ему проводить через парламент все необходимые решения. При этом украинские СМИ ранее писали, что депутаты остались недовольны тем, что Зеленский выставил их крайними в предпринятой им летом попытке ликвидировать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

"Из-за последних событий с коррупцией в окружении Зеленского власти сейчас теряют контроль над Радой", - написал Гончаренко в Telegram-канале. В частности, по его словам, теперь в партии не хватает голосов, чтобы поддержать проект бюджета на 2026 год. Поэтому его вряд ли станут рассматривать в зале Рады на следующей неделе, добавил Гончаренко.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.