"Исламский джихад" и ХАМАС передадут МККК останки израильского заложника

Передача тела состоится 13 ноября в 21:00 мск

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Радикальная палестинская организация "Исламский джихад" и палестинское движение ХАМАС передадут сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) останки еще одного из погибших израильских заложников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС.

"В рамках сделки по обмену (израильских заложников на палестинских заключенных - прим. ТАСС) "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима", военное крыло "Исламского джихада" - прим. ТАСС) и "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС - прим. ТАСС) передадут тело одного из заложников, <...> которое было обнаружено сегодня <...> севернее Хан-Юниса в южной части сектора Газа", - отмечается в тексте. Указывается, что передача тела состоится 13 ноября в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников МККК израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия.

Радикалы из сектора Газа вернули останки 24 убитых заложников. Таким образом, по данным израильской стороны, палестинцы продолжают удерживать в Газе тела 4 похищенных.