Pravda: осужденный за покушение на Фицо опротестовал приговор

Юрая Цинтулу приговорили к 21 году заключения

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Юрай Цинтула, приговоренный судом за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо к 21 году заключения, оспорил приговор. Об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda.

Приговор 72-летний осужденный оспорил, как отметил портал, через своего адвоката. Рассмотрением дела будет заниматься Верховный суд Словакии.

Специализированный уголовный суд в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия) 21 октября признал Цинтулу виновным по уголовным статьям о терроризме. Его адвокат настаивал в суде, чтобы состав преступления был переквалифицирован по статье словацкого УК о нападении на общественного деятеля, за что предусмотрено наказание от 7 до 12 лет заключения. Он заявлял, что подзащитный находился в день покушения на главу правительства в состоянии сильного психологического стресса.

Покушение на Фицо было совершено 15 мая 2024 года в городе Гандлова на западе Словакии. Премьер получил несколько ранений и лишь в июле 2024 года смог вернуться к исполнению должностных обязанностей.