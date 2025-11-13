"Страна": за раскруткой дела Миндича на Украине может стоять Коломойский

Кроме того, издание пишет и про влияние на коррупционный скандал партнера олигарха Геннадия Боголюбова, который уехал в Вену

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Находящийся под стражей на Украине олигарх Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) может играть одну из ключевых ролей в раскрутке коррупционного дела против бизнесмена Тимура Миндича. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к офису Владимира Зеленского.

"В течение нескольких недель накануне обнародования информации по делу Миндича Коломойский часто выезжал на допросы в НАБУ, откуда возвращался в хорошем настроении, и звонил знакомым, рассказывая, что "Зеленскому скоро конец". Многое указывает на то, что значительный массив информации по Миндичу, а, возможно, и по Зеленскому следствию слил Коломойский", - приводит издание слова источника.

Кроме того, "Страна" пишет и про влияние на коррупционный скандал партнера Коломойского - Геннадия Боголюбова, который уехал в Вену. Отмечается, что прослушку в квартире Миндича сотрудники НАБУ установили из соседней квартиры, принадлежащей Боголюбову.

10 ноября независимые от офиса Зеленского НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, - Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения по этому делу были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, которого также называют человеком из ближнего окружения Зеленского.