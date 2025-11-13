Литва откроет границу с Белоруссией после гарантий прекращения воздушной контрабанды

Дипломатические службы готовы к работе над вопросом, но переговоры пока не идут, отметила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Литвы откроют границу с Белоруссией после того, как получит заверения соседней страны в том, что она гарантирует прекращение с ее территории воздушной контрабанды. Об этом заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене.

"Граница закрыта не просто так, а из-за гибридных атак. Как только мы получим заверения белорусской стороны о том, что эти атаки остановлены и проблемы больше нет, мы примем решение об открытии границы", - сказала она.

Премьер заверила, что дипломатические службы Литвы готовы к работе над вопросом, но переговоры пока не идут. "Мы не ведем переговоры. Мы посылаем известие [об условиях, при которых] готовы принять позитивное решение", - пояснила она.

29 октября Литва закрыла автодорожную границу с Белоруссией. Вильнюс заявил, что такой режим будет действовать месяц. Поводом для закрытия стала воздушная контрабанда - переброска через границу с территории Белоруссии более дешевых сигарет, что создает угрозу безопасности гражданской авиации. В течение месяца Вильнюсский международный аэропорт пришлось закрывать семь раз.