В Словакии назвали абсурдом прекращение дела о передаче МиГ-29 Украине

Передача истребителей Киеву обернулось значительным ущербом для Братиславы, отметил вице-спикер Национального совета республики Тибор Гашпар

БРАТИСЛАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар назвал абсурдом решение прекратить расследование, касающееся передачи бывшими властями республики в дар Украине эскадрильи сверхзвуковых истребителей МиГ-29 .

"Это решение абсурдно, - сказал журналистам политик. - Я хочу, чтобы мы об этом откровенно и открыто говорили, так как это было наше имущество". По его словам, передача истребителей Киеву обернулось значительным ущербом для Словакии. Министр обороны страны Роберт Калиняк 12 ноября назвал скандальным решение прекратить это расследование.

Краевая прокуратура в Братиславе, как сообщили словацкие СМИ 10 ноября, прекратила расследование, констатировав, что это действие не является уголовным преступлением. Год назад стало известно, что действующие словацкие власти приступили к расследованию законности передачи их предшественниками военной техники в дар Украине.

Действующее словацкое правительство социал-демократа Роберта Фицо считает, согласно заявлениям его представителей и самого премьера, что безвозмездная передача военной техники Украине, совершенная бывшим кабинетом министров, состоящим из представителей либеральных партий, нанесло ущерб безопасности Словакии, оставив республику без эффективных средств ПВО.

Фицо вступил в должность премьер-министра Словакии 25 октября 2023 года.