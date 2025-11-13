Замгенсека СНГ призвал участников Содружества к активной имплементации договоров

Игорь Петришенко отметил, что за последние пять лет из 38 международных подписанных договоров вступили в силу только 25

ДУШАНБЕ, 13 ноября. /ТАСС/. Большая часть подписанных в Содружестве Независимых Государств (СНГ) межгосударственных и межправительственных договоров не реализуются из-за того, что не прошли внутригосударственные процедуры. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - членов Содружества, которое проходит в Душанбе.

"К настоящему времени в Содружестве сформирована солидная нормативно-правовая база. <...> Однако для начала их полноценного действия необходим ряд внутригосударственных процедур", - отметил он. По словам замгенсека, за последние пять лет из 38 международных подписанных договоров вступили в силу только 25.

"Всего в СНГ действует 555 межгосударственных и межправительственных договоров. Необходимо отметить, что для всех подписавших сторон применяется лишь около 120 договоров, а это немногим более 20%", - констатировал он. В связи с этим Петришенко обратился к Совету ассамблеи за содействием в проведении внутригосударственных процедур, "необходимых для реализации заключенных международных договоров, а также мер для выполнения принятых органами СНГ в плане имплементации их в национальные законодательства". По его мнению, это будет способствовать повышению уровня благосостояния граждан Содружества, укрепления их безопасности и духовному развитию народов стран СНГ.

Заседание Совета МПА СНГ проходит в рамках осенней сессии ассамблеи в Душанбе. В мероприятиях участвуют делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители ряда партнерских организаций. Российскую парламентскую делегацию возглавляет председатель Совета Федерации, председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко, которая принимает участие в заседании совета и выступит на 59-м пленарном заседании ассамблеи.