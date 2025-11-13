Премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в саммите G20 в ЮАР

Визит состоится по приглашению правительства Южно-Африканской Республики

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Йоханнесбург с 21 по 23 ноября для участия в саммите Группы двадцати (G20). Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на заявление МИД Китая.

Визит состоится по приглашению правительства Южно-Африканской Республики. Несмотря на то что 12 ноября посол ЮАР в Индии Анил Суклал заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди примут участие в предстоящем саммите, Xinhua о поездке китайского лидера не сообщает.

Американское агентство Bloomberg сообщило, что Си Цзиньпин, как и президент США Дональд Трамп, не поедет на саммит Группы двадцати.