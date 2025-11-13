WP: Госдеп удалил упоминания о риске ядерной войны с СССР в 1983 году

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Государственный департамент без объяснения причин удалил записи о риске непреднамеренной ядерной войны с СССР из-за учений НАТО Able Archer в 1983 году. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

"Департамент не был обязан предоставлять публичное уведомление", - приводит газета комментарий представителя Госдепартамента.

По ее информации, в январе ведомство опубликовало на своем веб-сайте книгу об администрации 40-го президента США Рональда Рейгана, удалив 15 страниц о риске проведения десятидневных учений НАТО под названием Able Archer 83, которые могли спровоцировать ядерную войну с СССР. Отмечается, что, согласно записям, первоначально опубликованным в феврале 2021 года, Советский Союз якобы "осуществлял военную и разведывательную деятельность, которую ранее можно было увидеть только во время реальных кризисов", включая приведение истребителей в боевую готовность.

Газета подчеркивает, что в 2022 году том серии "Международные отношения Соединенных Штатов" (FRUS) таинственным образом исчез с веб-сайта Госдепартамента без объяснения причин, а позже была опубликована его отредактированная версия. В настоящий момент на месте описания инцидента находится краткая пометка о том, что 15 страниц были удалены. Представитель ведомства в комментарии для WP назвал удаление отрывка неразумным, поскольку попытки вычистить информацию из интернета обычно делают ее более известной.

С 1991 года Госдепартамент по закону обязан публиковать "полную, точную и достоверную" историю внешней политики США в течение 30 лет после описываемых событий. Рассекреченные сведения публикуются в серии FRUS. С 1991 года Госдеп опубликовал более 450 томов, подробно описывающих формирование внешней политики США. В эпоху становления интернета FRUS стал преимущественно цифровым изданием, публикуемым на веб-сайте Госдепа.