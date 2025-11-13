Финляндия запросит у ЕК €16 млн на дроны для наблюдения за границей с Россией

Страна имеет самую протяженную сухопутную границу с РФ среди всех членов ЕС

Редакция сайта ТАСС

© Christopher Furlong/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 13 ноября. /ТАСС/. Финляндия запросит у Еврокомиссии (ЕК) дополнительное финансирование на закупку дронов для контроля границы с Россией в размере €16 млн. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Финансирование, запрошенное Финляндией, будет направлено на закупку беспилотных систем наблюдения, устойчивых к сбоям в работе спутниковых систем навигации. Эти беспилотные летательные аппараты и безэкипажные надводные дроны значительно повысят способность пограничной службы Финляндии контролировать границы и отслеживать обстановку как на восточной границе, так и в Финском заливе. Финляндия имеет самую протяженную сухопутную границу с Россией среди всех стран ЕС - 1 340 км", - отмечается в сообщении.

В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.