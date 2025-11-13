Спикер польского Сейма ушел в отставку

Это связано с договоренностью о ротации поста в рамках коалиционного соглашения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Маршал (спикер) Сейма (нижней палаты польского парламента) Шимон Холовня подал в отставку в связи с договоренностью о ротации этого поста в рамках коалиционного соглашения.

"Я только что подписал, согласно коалиционному соглашению, заявление об уходе с должности маршала Сейма. Сегодня, 13 ноября, прошло ровно два года с того момента, как Сейм доверил мне эту должность" - заявил Холовня на созванной по этому случаю пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Следующим спикером нижней палаты станет лидер входящей в правящую коалицию партии "Левые" Влодзимеж Чажастый.