МИД Венгрии не сомневается в освобождении от санкций на поставки нефти и газа из РФ

Глава венгерского МИД Петер Сийярто напомнил, что 7 ноября на встрече в Белом доме американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр республики Виктор Орбан "договорились освободить Венгрию от санкций США на покупку нефти и природного газа у России"

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Договоренность об освобождении Венгрии от санкций США на поставки российской нефти и газа еще требует документального оформления, но в любом случае она будет действовать до тех пор, пока Дональд Трамп является американским президентом, а Виктор Орбан - венгерским премьером. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя сообщение госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон предоставит Будапешту исключение из санкций сроком на один год.

Глава МИД напомнил, что 7 ноября на встрече в Белом доме Трамп и Орбан "договорились освободить Венгрию от санкций США на покупку нефти и природного газа у России". "Президент и премьер-министр заключили это соглашение, так что оно действует до тех пор, пока Дональд Трамп является президентом Соединенных Штатов, а Виктор Орбан - премьер-министром Венгрии", - подчеркнул Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

По его словам, главное в том, что соглашение достигнуто. "И это соглашение гарантирует, что мы сможем сохранить низкие тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Венгрии. Президент и премьер-министр согласились с этим, а суть в том, что закрепление этого в письменной форме - бюрократический вопрос, технические переговоры по которому, конечно, все еще продолжаются", - сказал министр.

После визита Орбана в США в заявлениях венгерских и американских представителей возникли формальные расхождения по поводу срока, на который были предоставлены исключения из санкций. В Будапеште говорили, что договоренность носит бессрочный характер, а в Вашингтоне сообщали, что она будет предоставлена на один год. Однако, по сути, никаких противоречий здесь нет. Даже если сейчас освобождение от санкций будет установлено для Венгрии лишь на год, обещание Трампа дает гарантии того, что позже этот срок в случае необходимости будет продлен.

Санкции против нефти и газа

Санкции, препятствовавшие поставкам российского газа по трубопроводу "Турецкий поток", в том числе расчетам за них по контрактам с "Газпромом" через Газпромбанк, были введены еще администрацией Джо Байдена. Они были приостановлены администрацией Трампа, которая, однако, сама в октябре ввела санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл", затрудняющие поставки по нефтепроводу "Дружба". Вашингтон рассчитывал таким образом оказать давление на Москву, чтобы заставить ее изменить свой подход к конфликту на Украине.

На встрече в Белом доме венгерский премьер убедил американского лидера в необходимости отменить эти ограничения, поскольку Венгрия пока не может обойтись без российских энергоносителей. "Теперь их нет", - заявил Орбан по поводу американских санкций, затрагивавших трубопроводы "Дружба" и "Турецкий поток". Поставки по этим маршрутам энергоносителей в Венгрию и Словакию освобождены также от санкций Евросоюза.

Сийярто напомнил во время визита Орбана в Вашингтон, что в 2024 году по трубопроводу "Турецкий поток" в Венгрию поступило 8,5 млрд куб. м газа, а по трубопроводу "Дружба" - 5 млн тонн нефти. По его словам, "примерно такой же объем поставок ожидается и в этом году".