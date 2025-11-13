В ФРГ задержали подозреваемого в закупке оружия для ХАМАС уроженца Ливана

Задержание произошло в поезде недалеко от города Фленсбург после того, как Махмуд З. пересек границу с Германией, возвращаясь из Дании

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии задержали уроженца Ливана Махмуда З., которого подозревают в причастности к закупке оружия для радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

Задержание, как указали в ведомстве, произошло в поезде недалеко от города Фленсбург (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) после того, как подозреваемый пересек границу с Германией, возвращаясь из Дании. Мужчину подозревают в нарушении закона о контроле за оружием. По данным прокуратуры, "Махмуд З. причастен к приобретению оружия" для ХАМАС.

"В августе 2025 года он забрал в Гессене у задержанного накануне Борхана Эль-К. автоматическую винтовку, восемь пистолетов и более 600 патронов. Затем Махмуд З. переправил эти предметы в Берлин Ваэлю Ф. М., который находится под следствием. Оружие и боеприпасы были изъяты при задержании Ваэля Ф. М. в Берлине 1 октября 2025 года. Эти действия служили для подготовки террористических атак ХАМАС на израильские или еврейские объекты в Германии и Европе", - утверждали в Генпрокуратуре ФРГ.

"14 ноября подозреваемый предстанет перед следственным судьей Федерального суда, который примет решение о выдаче и исполнении ордера на арест", - заключили в ведомстве.