Сейм Литвы принял к рассмотрению упразднение комиссии по десоветизации

Один из инициаторов Дарюс Якавичюс считает, что часть решений комиссии вносила раскол в обществе

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы принял к рассмотрению предложение группы депутатов об упразднении комиссии по десоветизации. На пленарном заседании необходимость рассмотрения этого предложения поддержал 61 депутат, 37 парламентариев посчитали, что вопрос обсуждать не следует, 6 политиков воздержались.

"Комиссия свою работу выполнила. Впредь то, чем она занималась, могут перенять муниципалитеты", - заявил с трибуны Сейма один из инициаторов упразднения Дарюс Якавичюс.

Еще одним веским аргументом он считает то, что часть решений комиссии вносила раскол в обществе. "Группа из нескольких человек принимает решения, которые строго приказывает, не учитывая мнение населения, выполнять выбранным гражданами мэру, членам советов", - сказал Якавичюс.

Комиссия по десоветизации была учреждена в мае 2023 года для зачистки общественного пространства от символов авторитарных и тоталитарных режимов. На деле ею целью стали монументы советского времени. В июне 2025 года после волны критики за атаки на памятники классикам литовской литературы, которые в том числе творили в советский период, комиссия ушла в отставку.

Политическую оценку объектов публичного пространства инициаторы упразднения предлагают передать муниципалитетам.