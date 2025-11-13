Депутат Рады Вятрович: члены парламента Украины общаются в кулуарах на русском

Парламентарий особо подчеркнул, что это касается не только законотворцев, но и политического истеблишмента страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Владимир Вятрович сообщил, что члены парламента страны используют в кулуарах русский язык и, только выступая с трибуны, переходят на украинский.

"Официально все выступают на украинском, но в неофициальном общении, к сожалению, преобладает русский", - сказал он изданию "Телеграф".

Парламентарий особо подчеркнул, что это касается не только законотворцев, но и политического истеблишмента Украины. "Пленки НАБУ (записи разговоров в квартире бизнесмена Тимура Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы - прим. ТАСС) также показали, насколько русифицирован политический класс", - добавил Вятрович.

На Украине с 2014 года проводится курс на вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.

8 декабря 2023 года Верховная рада приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену некоторых языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время все ограничения на использование русского языка сохранились и стали бессрочными.