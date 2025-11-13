Yle: Финляндия в случае открытия границы с РФ введет в работу лишь несколько КПП

Глава отдела пограничной безопасности погранслужбы страны Юсси Напола также отметил, что до закрытия границы объем трафика составлял около 18% от уровня до пандемии COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 13 ноября. /ТАСС/. Погранслужба Финляндии потенциально может возобновить работу нескольких КПП на востоке страны в случае открытия границы с Россией. Такое мнение выразил глава отдела пограничной безопасности погранслужбы Финляндии, полковник Юсси Напола в интервью телерадиокомпании Yle.

"Мы оценим количество пересечений и на этом основании решим, сколько пунктов можно открыть и каковы будут их часы работы", - заявил Напола.

Он подчеркнул, что до закрытия границы объем трафика составлял около 18% от уровня до пандемии COVID-19. В случае открытия границы этот показатель на первоначальном этапе оказался бы ниже из-за санкционных и визовых ограничений Финляндии и Евросоюза.

Ранее премьер-министр страны Петтери Орпо в эфире Yle заявил, что экономический рост его страны не соответствует желаемому, поскольку закрытие границы с Россией привело к сокращению торговли. "То, что граница закрыта, означает, что не поступает, например, 10 млн куб. м древесины для нужд нашей промышленности. Финские компании потеряли миллиарды инвестиций в России. Все приграничные перевозки и торговля остановлены, все это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому ", - отметил политик.

В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.