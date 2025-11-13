В базу "Миротворца" внесли генсека ОДКБ Тасмагамбетова

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Создатели украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесли в свою базу генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную реакцию создателей сайта.