В Саксонии настаивают на ограничении приема украинских беженцев в ФРГ

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил о намерении обсудить эту тему на конференции глав регионов Германии в декабре

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз, ХДС) выступил за ограничение приема украинских беженцев и заявил о намерении обсудить эту тему на конференции глав регионов ФРГ в декабре.

"Число людей, которые прибывают к нам с Украины, в последние месяцы резко выросло", - отметил политик в интервью медиагруппе Funke. Кречмер связал это с постановлением украинских властей, разрешающим мужчинам от 18 до 22 лет выезд из страны во время действия военного положения.

"Тут образуется большой поток. Мы просто не можем принимать все больше людей", - заявил он. "Усиление притока [беженцев] с Украины должно стать темой следующей конференции премьер-министров [федеральных земель ФРГ] 4 декабря", - сказал Кречмер.

28 августа вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. После этого в соцсетях стали появляться видео очередей на КПП, утверждалось, что молодые люди поспешили воспользоваться этим правом. На Украине мужчины подлежат мобилизации с 25 лет, но в связи с военным положением всем украинцам с 18 лет ранее был запрещен свободный выезд за рубеж.