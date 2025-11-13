Bild: доля прибывающих в ФРГ с Украины мужчин растет "от месяца к месяцу"

По данным газеты, на границе наблюдается новый феномен - микроавтобусы, заполненные группами молодых украинцев, что связано, по оценке издания, с постановлением украинских властей, разрешающим мужчинам от 18 до 22 лет выезд из страны во время действия военного положения

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Доля мужчин среди граждан Украины, которые прибывают в Германию в последние месяцы 2025 года, постоянно растет. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на данные центрального регистра по учету иностранцев.

Всего с января по конец сентября 2025 года в Германию прибыли 122 257 украинцев, причем если в мае - около 10,8 тыс., то в сентябре уже почти 18 тыс. Из общего числа прибывших в 2025 году мужчин было 61 420, то есть примерно половина. "И доля мужчин растет от месяца к месяцу", - констатировала газета. По ее данным, на границе наблюдается новый феномен - микроавтобусы, заполненные группами молодых украинцев, что связано, по оценке издания, с постановлением украинских властей, разрешающим мужчинам от 18 до 22 лет выезд из страны во время действия военного положения.

28 августа вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. После этого в соцсетях стали появляться видео очередей на КПП, утверждалось, что молодые люди поспешили воспользоваться этим правом. На Украине мужчины подлежат мобилизации с 25 лет, но в связи с военным положением всем украинцам с 18 лет ранее был запрещен свободный выезд за рубеж.

Bild напомнила, что ранее правящая в ФРГ коалиция достигла компромисса по вопросу лишения многих украинских беженцев так называемых гражданских пособий (B rgergeld, "бюргергельд"). Его отменят для всех украинцев, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года. Им будет выплачиваться помощь, как и прочим просителям убежища, то есть в денежном выражении значительно меньше, чем в настоящее время. Всего в Германии получают "бюргергельд" примерно 700 тыс. украинцев. Лишатся его только 83 640 человек, которые прибыли в ФРГ с 1 апреля.