Иран назвал лицемерным призыв "семерки" к возобновлению сотрудничества с МАГАТЭ

В МИД исламской республики также подчеркнули, что США "являются главной причиной сложившейся ситуации, поскольку они незаконно и односторонне вышли из СВПД в 2018 году и совершили военное нападение на мирные ядерные объекты Ирана"

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 13 ноября. /ТАСС/. Тегеран считает, что призыв стран Группы семи к сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и возобновлению переговоров по иранскому ядерному досье является проявлением лицемерия. Об этом говорится в заявлении представителя МИД исламской республике Эсмаила Багаи.

"По сути, Соединенные Штаты являются главной причиной сложившейся ситуации, поскольку они незаконно и односторонне вышли из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы - прим. ТАСС) в 2018 году и совершили военное нападение на мирные ядерные объекты Ирана. Три европейские страны, подчиняясь воле США, а также поддерживая военную агрессию Вашингтона и сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) против мирных ядерных объектов Ирана, не только грубо нарушили обязательства по СВПД, но и явно проигнорировали все инициативы и дипломатические усилия Ирана", - подчеркнул он.

В МИД Ирана также отметили, что обращение стран Группы семи к Тегерану с просьбой о сотрудничестве с МАГАТЭ без упоминания роли США и Израиля в эскалации кризиса является лицемерным, особенно на фоне действий европейских стран по восстановлению антииранских санкций СБ ООН и злоупотребления механизмом разрешения споров СВПД.

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 в своем заявлении призвали Иран полностью восстановить сотрудничество с МАГАТЭ, включая возобновление инспекций на его ядерных объектах, а также к участию в прямых переговорах с США.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. 23 сентября лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что ведение переговоров с США не отвечает национальным интересам исламской республики.