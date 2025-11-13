Мерц попросил Зеленского принять меры против выезда молодых украинцев

По словам канцлера Германии, молодые мужчины "нужны" на Украине

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался за то, чтобы молодые украинцы вместо выезда в ФРГ "несли службу в своей стране", сообщила газета Die Welt.

Мерц, выступая на конгрессе в Берлине, отметил, что во время телефонного разговора с Зеленским попросил последнего "побеспокоиться об этом". По словам Мерца, молодые мужчины "нужны" на Украине.

Канцлер также подтвердил планы правительства Германии лишить определенные группы украинских беженцев гражданских пособий.

28 августа вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. После этого в соцсетях стали появляться видео очередей на КПП, утверждалось, что молодые люди поспешили воспользоваться этим правом. На Украине мужчины подлежат мобилизации с 25 лет, но в связи с военным положением всем украинцам с 18 лет ранее был запрещен свободный выезд за рубеж.