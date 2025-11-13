Syria TV: США готовят встречу между делегациями курдов и правительством Сирии

ТУНИС, 13 ноября. /ТАСС/. Вашингтон готовит встречу между делегациями сирийского правительства, курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) и курдской автономной администрации, которая должна состояться в ближайшие дни в Дамаске. Об этом со ссылкой на источник передает телеканал Syria TV.

По его информации, переговоры пройдут "при участии спецпредставителя США по Сирии Тома Баррака и главы Центрального командования ВС США Брэда Купера". На встрече будут обсуждаться механизмы интеграции бойцов СДС в сирийскую армию, а также "нефтяной сектор, государственные институты, статус пограничных переходов и международного аэропорта Эль-Камышлы".

Источник также сообщил, что после визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Белый дом Баррак провел телефонный разговор с командующим СДС Мазлюмом Абди, в ходе которого "подчеркнул необходимость ускорить реализацию положений соглашения (между курдами и администрацией в Дамаске - прим. ТАСС) и предпринять конкретны шаги до конца этого года".

По итогам состоявшихся на этой неделе переговоров аш-Шараа с президентом США Дональдом Трампом сирийский МИД сообщил, что стороны условились продолжить выполнение соглашения между курдами и правительством Сирии, которое было подписано 10 марта и предусматривает включение курдских бойцов в состав вооруженных сил республики.

10 марта аш-Шараа и Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы должны влиться до конца года в состав регулярной армии. Стороны договорились, что все подконтрольные курдам гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке республики, перейдут под власть новой администрации в Дамаске. Однако последовавшие раунды переговоров выявили существенные различия в позициях СДС и переходного правительства. Курды, в частности, настаивали на создании децентрализованной системы управления, которая предоставит им широкие административные полномочия на северо-востоке. В свою очередь сирийское правительство потребовало, чтобы северо-восточные районы в административном и военном плане подчинялись центральным властям.