CBS: Пентагон представил Трампу планы возможных операций против Венесуэлы

В публикации подчеркивается, что вашингтонская администрация не приняла "какие-либо окончательные решения" по этому вопросу

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Военные США представили американскому лидеру Дональду Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям. Об этом сообщил телеканал CBS.

По словам его источников, в совещании, состоявшемся в Белом доме, приняли участие глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн. Они рассказали Трампу о действиях, которые могли бы быть приняты американскими военными "в ближайшие дни". Подробности этих потенциальных операций не приводятся. В публикации подчеркивается, что вашингтонская администрация не приняла "какие-либо окончательные решения" по этому вопросу.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов в среду заявила, что США намерены продолжить применение силы, направленное, по ее утверждению, на пресечение транспортировки наркотиков в Карибском регионе.

Пентагон во вторник сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США, которая включает Центральную и Южную Америку, а также Карибский регион. В ведомстве уточнили, что корабли будут задействованы для выполнения указаний Трампа о "пресечении транспортировки наркотиков, а также об ослаблении и ликвидации транснациональных преступных организаций".

Газета The Washington Post 1 ноября сообщила, что США для борьбы с наркотрафиком наращивают группировку войск у берегов Венесуэлы. Издание тогда отмечало, что эта группировка включает в себя восемь военных кораблей, атомную подлодку и судно особого назначения.

Удары США по катерам

Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Согласно подсчетам CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли почти 80 человек. Как минимум после одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак, а не торговец наркотиками, из его страны. Американская администрация отказывается раскрывать детальную информацию о том, по кому именно наносятся удары.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.