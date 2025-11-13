США внесли в список террористов связанные с "Антифа" объединения в Европе

Госдеп считает, что их участники ранее неоднократно прибегали к насилию

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация включила в свой список международных террористических организаций четыре европейских объединения, связанные с движением антифашистов "Антифа", и ввела в отношении них санкции. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

По его словам, американское внешнеполитическое ведомство решило включить в упомянутый перечень "базирующуюся в Германии Antifa Ost и три другие жестокие, связанные с "Антифа" группировки в Италии и Греции". Американские сторона также внесет их в санкционный список, касающийся борьбы с международным терроризмом, уточнил Рубио.

В заявлении, опубликованном на сайте Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, сообщается, что санкции вводятся в отношении Antifa Ost (ведомство также называет ее Hammerbande), итальянской Informal Anarchist Federation/International Revolutionary Front, а также греческих Armed Proletarian Justice и Revolutionary Class Self-Defense. Как отмечает Минфин США, все они также известны под другими названиями.

Госдеп считает, что участники этих объединений ранее неоднократно прибегали к насилию. Введенные против этих организаций меры нацелены на то, чтобы "лишить их доступа к финансовой системе США, а также ресурсов, которые им требуются для совершения нападений", подчеркивает американское внешнеполитическое ведомство.

Президент США Дональд Трамп в сентябре подписал указ о признании движения американских антифашистов "Антифа" террористической организацией. В документе подчеркивалось, что движение "открыто призывает к свержению правительства США".