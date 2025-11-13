В МИД Грузии заявили, что ЕС сам себя загнал в тупик в отношениях с Ереваном

Там сказали, что переговоры, все отношения со страной были прекращены из-за того, что парламент, исходя из интересов страны и общества, принял законы, отметила глава грузинского дипведомства Мака Бочоришвили

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Евросоюз сам себя загнал в тупик в отношениях с Грузией, прервав контакты с властями республики. Об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

"Брюссель сам себя загнал в тупик своими же решениями, когда там сказали, что переговоры, все отношения со страной были прекращены из-за того, что парламент, исходя из интересов страны и общества, принял законы. Конечно, это повернуть вспять не легко. Когда закон принимает парламент, а ты просишь его отменить, такого не происходит в демократических странах", - сказала Бочоришвили. По ее словам, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не раз приглашал руководство ЕС на переговоры, однако они не соглашаются.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.