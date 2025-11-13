В Польшу прибыли из Южной Кореи последние 20 из 180 танков K2

Глава польского МО Владислав Косиняк-Камыш добавил, что в 2026 году начнется поставка 180 танков по очередному контракту, подписанному в августе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Последние 20 из предусмотренных по контракту 180 танков K2 прибыли в Польшу из Южной Кореи. Об этом сообщил глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Еще 20 танков K2 Black Panther для 16 механизированной дивизии только что прибыли в Польшу, а это значит, что мы уже имеем полный комплект из 180 танков по первому контракту на поставку", - написал министр в X. Политик добавил, что уже в 2026 году начнется поставка 180 танков по очередному контракту, который был подписан в августе.

В июле 2022 года Польша и Южная Корея заключили рамочное соглашение на поставку порядка 1 тыс. танков К2 производства корпорации Hyundai Rotem. В августе того же года был подписан контракт на сумму более $3 млрд, по которому Hyundai Rotem обязалась поставить Польше первые 180 танков. Контракт на поставку очередных 180 танков был подписан в августе 2025 года, часть машин будет произведена в Польше.