Спецпредставитель Гутерриша на Кипре отметил ключевую роль РФ в СБ ООН

Хасим Диань добавил, что у посла России в Никосии Мурата Зязикова сложились давние уважительные отношения с генсеком организации

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Специальный представитель генерального секретаря ООН на Кипре Хасим Диань отметил ключевую роль, которую Россия играет в Совете безопасности ООН, и, как следствие - в процессе кипрского урегулирования. Об этом, как сообщает корреспондент ТАСС, он заявил на встрече с российским послом на острове Муратом Зязиковым, которая состоялась в дипломатической миссии РФ в Никосии.

"Позвольте мне отметить то ключевое положение, которое Россия занимает в качестве постоянного члена СБ ООН. Вы - первый из послов тех государств, которые имеют такой статус, с которым я встречаюсь, и у нас будет возможность консультироваться друг с другом и иметь тесные контакты в целях сохранения того мандата, который Совет безопасности предоставил нашей миссии здесь на Кипре", - заявил Диань, обращаясь к Зязикову.

Глава российского дипломатического представительства поздравил своего собеседника с недавним назначением на ответственный пост спецпредставителя генсека ООН на острове, который автоматически предусматривает и исполнение функций главы Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), и пожелал ему успехов в выполнении задач по содействию мирному процессу и поддержанию стабильности на Кипре. Диань поблагодарил посла РФ за тот вклад, который Россия вносит в деятельность дислоцированного на острове миротворческого контингента Всемирной организации. Спецпредставитель генсека ООН также отметил профессионализм российских офицеров, проходящих службу в составе полицейских и военных подразделений ВСООНК, с которыми он недавно встречался.

Диань также отметил, что у Зязикова сложились давние уважительные отношения с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, и что глава Всемирной организации неоднократно направлял благодарственные послания главе российской дипмиссии на Кипре. В ходе теплой конструктивной беседы стороны обменялись мнениями по вопросам кипрского урегулирования, отметив ключевую роль ООН в содействии поиску всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного решения проблемы острова, а также в деле поддержания международного мира и безопасности. Зязиков и Диань выразили обоюдную готовность к продолжению и дальнейшему укреплению взаимодействия между российским дипломатическим представительством и миссией ООН на Кипре.

Глава миротворцев об итогах встречи

"Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность послу, доктору наук Мурату Зязикову и его команде за теплый прием и гостеприимство на встрече, которую мы только что провели, - заявил глава ВСООНК в беседе с корреспондентом ТАСС. - Я благодарю его за советы, за данные им рекомендации, за информацию, которой он поделился, и я думаю, что у нас с послом и его командой общая цель: мы здесь для обеспечения мира, для обеспечения стабильности в буферной зоне [острова] и вокруг нее".

В ответ на просьбу корреспондента ТАСС изложить свое видение дальнейшего процесса кипрского урегулирования с учетом недавнего избрания лидером турок-киприотов Туфана Эрхюрмана, который является сторонником решения кипрской проблемы на основе положений, прописанных в резолюциях СБ ООН, Диань заметил: "Как и все наблюдатели, мы сейчас отслеживаем дальнейшие шаги, и я могу лишь повторить, что генеральный секретарь ООН, личный посланник генсека [ООН по кипрскому урегулированию Мария Анхела Ольгин], а также и мы, то есть ВСООНК, всецело привержены содействию любым возможным переговорам и любым форматам для продвижения вперед, обеспечения интересов и безопасности как турко-кипрской, так и греко-кипрской общин".

Российский посол о роли ООН

"Россия как и прежде продолжает выступать за укрепление роли ООН, Устав которой на протяжении восьми десятилетий служит фундаментом международного права, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Зязиков. - Вся деятельность Всемирной организации направлена на обеспечение необходимого баланса сил и интересов больших и малых государств или же, как в случае с Кипром, интересов двух основных общин острова - греко-кипрской и турко-кипрской".

По словам руководителя российского диппредставительства, ООН по-прежнему остается центральной площадкой для ведения международного диалога, который, не в пример конфронтации и блоковому мышлению, является единственным подлинным гарантом устойчивого развития и обеспечения безопасности. "Наша страна последовательно продвигает идею многополярного мира и формирования справедливой системы международных отношений, основанной на равноправии, а также на уважении культурного и цивилизационного многообразия. Мы признаем, что решение кипрской проблемы имеет ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в Восточном Средиземноморье. Мы также констатируем неустанное стремление Всемирной организации достичь прогресса в кипрском урегулировании, о чем свидетельствует большое внимание к данному вопросу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и активная деятельность его эмиссара Марии Анхелы Ольгин".

По словам посла РФ, Россия традиционно исходит из необходимости достижения всеобъемлющего, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы в согласованных международно-правовых рамках, которые закреплены в резолюциях СБ ООН, при обязательном взаимном учете справедливых интересов и опасений обеих общин острова. "Будучи постоянным членом СБ ООН, Россия стремится содействовать формированию максимально выгодных условий для стабильного и плодотворного развития Кипра во благо тех народов, которые проживают на острове", - подчеркнул Зязиков.