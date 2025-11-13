В МИД Сирии заявили, что страна выстраивает прагматичные отношения с Россией

Глава МИД в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани отметил, что республика не хочет конфронтации с РФ

ТУНИС, 14 ноября. /ТАСС/. Сирия выстраивает прагматичные отношения с Россией. Об этом заявил глава МИД в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани, выступая в британском Королевском институте международных отношений.

"Мы выстраиваем прагматичные отношения с Россией", - приводит слова министра телеканал Syria TV. Он отметил, что Дамаск не хочет конфронтации с Москвой. При этом Аш-Шейбани подчеркнул, что Сирия не стремится "быть частью какого-либо блока" и настроена "выстраивать хорошие отношения и партнерство со всеми".

15 октября временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа совершил рабочий визит в Россию, в ходе которого состоялась его первая встреча с главой российского государства Владимиром Путиным, продлившаяся 2,5 часа. На переговорах сирийский лидер заявил о желании Дамаска "перезапустить" отношения с Москвой.