В Израиле идентифицировали возвращенные из Газы останки еще одного заложника

Передача гроба с останками прошла 13 ноября

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Судмедэксперты завершили опознание останков еще одного заложника, которые накануне были возвращены в Израиль из сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"По завершении процедуры опознания представители Армии обороны Израиля сообщили семье погибшего заложника Мени Годарда, что его тело возвращено в Израиль", - говорится в заявлении. Вечером 13 ноября в канцелярии заявили, что израильские военнослужащие в секторе Газа получили гроб с останками заложника. Передача состоялась при посредничестве Международного комитета Красного Креста, после чего тело было доставлено в Израиль и направлено в институт судебной медицины для процедуры идентификации.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно этому плану, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. К настоящему моменту радикалы из сектора Газа вернули останки 25 убитых заложников.