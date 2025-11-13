Силы безопасности Сирии отразили несколько нападений в Эс-Сувейде

Повстанческие группировки в этой провинции нарушают режим прекращения огня третий день подряд, сообщили в командовании

ТУНИС, 14 ноября. /ТАСС/. Вооруженные группировки в южной провинции Эс-Сувейда третий день подряд нарушают режим прекращения огня, силы безопасности отражают нападения. Об этом сообщили в командовании сил внутренней безопасности провинции телеканалу "Аль-Ихбария".

"Повстанческие группировки в Эс-Сувейде нарушают режим прекращения огня третий день подряд, проводя на территории провинции обстрелы, которые привели к ранениям сотрудников сил безопасности", - приводит канал заявление командования. Сирийские бойцы пресекли несколько попыток членов группировок продвинуться с разных направлений.

В середине июля в провинции Эс-Сувейда вспыхнул конфликт между арабскими ополченцами и горцами-друзами. По данным газеты Asharq al Awsat, жертвами столкновений стали свыше 1,6 тыс. человек, военные действия привели к перебоям в водо- и электроснабжении южных районов, а также к нехватке продовольствия, медикаментов и топлива в городах. 19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня. Соглашение о перемирии было разработано при участии США, Иордании и Израиля.