Вучич заявил, что на встрече с Макроном обсуждал мир на Украине

Президент Сербии указал, что на переговорах не обсуждались военные поставки Киеву

Президент Сербии Александар Вучич © Михаил Метцель/ ТАСС

БЕЛГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ходе трехчасовой встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсуждал возможность достижения мира на Украине, а не поставки оружия или боеприпасов.

По итогам переговоров в Париже он сообщил журналистам, что разговор был посвящен стратегическим вопросам и будущим шагам. "Мы говорили о стратегических вопросах, о том, что ожидает нас в предстоящем периоде", - подчеркнул Вучич.

Президент Сербии указал, что на встрече не обсуждались военные поставки. "Обсуждали ситуацию на Украине. И, верите или нет, мы не говорили ни о каком оружии, не говорили о боеприпасах. Мы говорили о мире и о том, когда и как можно прийти к миру. Это вселяет в меня большую надежду", - заключил он.